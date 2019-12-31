Якутск, , 04:04 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя жителей республики с новогодними праздниками, кратко обозначил основные достижения уходящего года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Год прошёл под эгидой Года консолидации, и мы все действительно объединились и сплотились ради общей цели — перемен к лучшему в жизни каждого якутянина. В 130 общественных проектах приняли участие более 600 тысяч жителей республики. Всех нас вдохновило решение по строительству моста через реку Лена, также историческим событием стал запуск магистрального газопровода «Сила Сибири», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии особенно отметил введение льготной ипотеки для молодых семей Дальнего Востока, начало процесса сноса аварийного жилья.

В населённых пунктах республики в 2019 году открывались новые детские сады, школы, культурные центры, спортивные залы, строили дороги и мосты, в том числе и в Арктике.

«Сделанное нами сообща задаёт темп и ритм развитию новой Якутии. Наступающий год 75-летия Великой Победы я объявил Годом патриотизма. Истинный патриотизм — это любовь и ответственность за свою семью и свой коллектив, за успех и благополучие своей малой и большой родины. Пусть в каждой семье будет любовь и взаимопонимание, каждый человек ощущает поддержку близких и родных! Пусть чудо Нового года коснётся сердца каждого из вас», — пожелал якутянам глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года по традиции все подводят итоги года уходящего, вспоминают лучшие моменты, анализируют, что не сложилось, а также строят планы на будущее.