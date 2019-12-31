Якутск, , 03:16 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал, стоит ли ждать якутянам свой бензин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я уверен, что будет свой бензин. Мы такую задачу поставили перед крупными компаниями — и нефтегазовыми, и топливными. Уверен, что, в том числе с помощью действующих сегодня на нашей территории компаний, задачу мы в ближайшие годы выполним и свой бензин у нас появится. Без его появления говорить о реальном снижении цен на бензин у нас не приходится», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, газо — или нефтеперерабатывающий завод по производству топлива заработает в Якутии через 3−4 года, говорил в ноябре 2018 года Айсен Николаев. Но есть условие — нужно найти инвестора, который будет готов профинансировать его строительство.