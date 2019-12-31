Хабаровск, , 02:59 — REGNUM Хабаровский арбитраж удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и привлёк к административной ответственности ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит привлечь общество с ограниченной ответственностью «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ», — отмечается в материалах дела.

Подробности спора неизвестны, третьим лицом в деле выступает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Статья, вменяемая ответчику, касается нарушения «требований технических регламентов», которые являются обязательными «к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации», а также выпуска в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям. Наказание по этой статье для юрлиц — штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в феврале 2011 года для рыболовства. На ней работают около 260 человек, уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Константин Таврин. Владелец компании — Александр Поздняков.