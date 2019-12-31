Владивосток, , 03:00 — REGNUM Кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева а разговоре с корреспондентом ИА REGNUM из позитивных событий уходящего года для дальневосточников отметила подвижки в решении проблем обманутых дольщиков.

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«В Приморье, в Якутии и в некоторых других регионах Дальнего Востока наиболее позитивные сдвиги в этом году наметились в жилищной сфере. Наконец-то сдвинулись с мертвой точки проблемы обманутых дольщиков и выделение квартир для детей-сирот. Однако и в этой сфере пока не всё складывается удачно», — отметила эксперт.

По мнению Натальи Коломейцевой, наибольший негативный общественный резонанс вызвали темпы и качество работ по благоустройству и ремонту дорог в дальневосточной столице.

«В октябре уровень выполнения дорожных работ составлял лишь 30%. В последние два месяца 2019 года пришлось всё делать в авральном режиме, что, разумеется, отразилось на качестве. Кроме того, работу муниципальных властей сопровождали в этом году многочисленные скандалы, в частности, связанные с излишней «бордюризацией», наличием возможных аффилированных компаний среди подрядчиков мэрии, «разносом» полпреда Трутнева мэра Олега Гуменюка во время визита вице-премьера во Владивосток», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из главных событий 2019 года эксперты назвали введение льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.