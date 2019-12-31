Саратов, 31 декабря 2019, 02:40 — REGNUM Саратовский арбитраж прекратил производство по банкротному иску к крупному российскому заводу троллейбусов и электробусов, который находился в предбанкротном состоянии с весны 2019 года. В деле ЗАО «Тролза» (Саратовская область) истец сменился на правопреемника и претензии были отозваны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
27 декабря 2019 года в банкротном деле сменился заявитель — с банка «Россия» на московскую компанию «Берг», учредителем которой являлся Ян Кубинский, имевший отношение к ряду ликвидированных саратовских компаний группы «Солнечные продукты».
Других претензий от кредиторов в деле не имелось.
Справка: История завода началась в 1868 году. На сегодня поставки осуществляются в 85 городов России. Сложности у ЗАО начались в январе 2019 года, когда в первый раз случился простой. По открытым данным, около 70% троллейбусов в РФ произведены на саратовском предприятии. Среди возможных инвесторов для «Тролзы» рассматривалась компания из дивизиона «Трансмашхолдинга».
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