Саратов, , 02:40 — REGNUM Саратовский арбитраж прекратил производство по банкротному иску к крупному российскому заводу троллейбусов и электробусов, который находился в предбанкротном состоянии с весны 2019 года. В деле ЗАО «Тролза» (Саратовская область) истец сменился на правопреемника и претензии были отозваны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

27 декабря 2019 года в банкротном деле сменился заявитель — с банка «Россия» на московскую компанию «Берг», учредителем которой являлся Ян Кубинский, имевший отношение к ряду ликвидированных саратовских компаний группы «Солнечные продукты».

«Принять отказ кредитора ЗАО «Берг» (ОГРН 1 147 746 327 783) от заявления к должнику ЗАО «Тролза» (413 105, Саратовская область, г. Энгельс, микрорайон промзона 1-й, ОГРН 1 046 404 910 090, ИНН 6 449 972 323) о признании его несостоятельным (банкротом) и прекратить производство по делу», — отмечается в определении суда, которое ещё может быть обжаловано.

Других претензий от кредиторов в деле не имелось.

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