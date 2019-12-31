Хабаровск, , 02:39 — REGNUM Первую льготную дальневосточную ипотеку под 2% выдали в Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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Получателем льготного кредита стала молодая семья. Кредит молодые люди оформили в Сбербанке. Этот банк в Хабаровске уже получил 152 заявки от жителей региона и одобрил 140 из них.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка осталась без льготной дальневосточной ипотеки под 2%. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Илюхин. Причина в том, что на полуострове слишком дорогостоящее строительство — там практически нет новостроек.