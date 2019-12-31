Якутск, , 02:09 — REGNUM В Якутии завершили реконструкцию трёх мостов на трассе Р-504 «Колыма», которая велась с 2018 года.

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Общая протяженность трёх объектов, включая подходы, 2,7 км.

Таким образом, жители Якутии получили три обновлённых моста через реки Атыра-Баса на 560 км и Сегенях на 579 км, а также через ручей на 455-м км, пишет ИА SakhaNews. На Колыме ещё один мост отремонтировали через ручей Пахомыч на 1 478 км.

Как сообщало ИА REGNUM, под опорами метромоста в Нижнем Новгороде, со стороны Московского вокзала, из-за отвода ливнёвых вод появились провалы грунта.