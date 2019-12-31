Якутск, , 01:42 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заверил, что программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке сворачивать не будут.

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«Эта программа будет продолжаться и в части субсидирования маршрутов, и внешних на территорию других субъектов РФ, в центр России, и внутренних, будет продолжаться программа и по «плоскому тарифу». Денег на субсидирование пока, к сожалению, выдали не столько, сколько необходимо, но мы уже начали в правительстве обсуждение. Уверены, что будем добавлять», — сказал Юрий Трутнев в эфире «Россия-24».

Вице-премьер добавил, что «плоскими тарифами» активно пользуются дальневосточные компании, которые работают с вахтовиками. По его мнению эту практику надо искоренять.

«Вот мы потихонечку будем лишать их этой возможности, потому что всё-таки эти деньги выделяются для дальневосточников. Пусть возят за счёт собственной прибыли, собственных средств», — считает полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря «Аэрофлот» приостановил бронирование на рейсах с Дальнего Востока в Центральный федеральный округ и полёты по Дальнему Востоку по причине освоения в полном объёме лимита субсидий.