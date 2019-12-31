Ашхабад, , 00:32 — REGNUM Туркмении удалось обеспечить продовольственную безопасность страны, собрав около 1,7 миллиона тонн пшеницы и свыше 1 миллиона тонн хлопка. Об этом президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил на совместном заседании правительства и совета безопасности по итогам 2019 года, передает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, в настоящее время в стране строятся свыше 2000 объектов производственного и социального назначения общей стоимостью около $35 млрд (2 трлн 171,1 млрд рублей).

Также президент Туркмении отметил, что в 2019 году сдано в эксплуатацию 66 крупных объектов общей стоимостью свыше $5 млрд (310,1 млрд рублей), в том числе завод по производству экологически чистого бензина из природного газа в Ахалской области.

Подводя итог, Бердымухамедов акцентировал внимание на успешно продолжающемся строительстве магистрального газопровода ТАПИ, который позволит поставлять туркменский газ транзитом через Афганистан в Пакистан и Индию.