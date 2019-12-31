Ростов-на-Дону, , 09:17 — REGNUM В Ростовской области рейды по местам торговли новогодними елями и соснами принесли свои плоды. В настоящее время выявлено более 100 нелегальных ёлочных базаров на Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной административной инспекции.

«В области есть разрешённые места торговли соснами и елями, есть праздничные ярмарки. Остальные точки незаконны, их самовольно организуют недобросовестные предприниматели. К ним мы применяем штрафные санкции», — прокомментировал начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичка.

Большую часть нелегальных ёлочных базаров инспекторы нашли в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, а также в Каменском и Советском районах. Нарушители привлечены к административной ответственности.