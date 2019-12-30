Минск, , 22:55 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 30 декабря обсудили вопросы поставок российских нефти и газа. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Отмечается, что часть переговоров, посвящённая согласованию конкретных объёмов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья, продлилась более часа.

«В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае если до 1 января стороны не успеют решить данные вопросы, согласно достигнутым договорённостям, правительствами двух стран будет выработан компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Белоруссии, который будет действовать до принятия конечного решения президентами.

Сообщается, что при необходимости Путин и Лукашенко встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января.

Кроме этого, согласно сообщению, лидеры двух стран обсудили «нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня».

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщает, что президенты России и Белоруссии, подробно рассмотрев вопросы, связанные с поставками газа и нефти, достигли договорённости «о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран».

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