Киев, , 21:41 — REGNUM Правительство Украины разрешило национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» подписать с российским публичным акционерным обществом «Газпром» соглашение о урегулировании споров и договор о транзите газа на 2020−2024 годы. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Напомним, что 20 декабря Россия и Украина подписали протокол об урегулировании газовых споров. Российская сторона согласилась выплатить Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская сторона согласилась отозвать все свои претензии к «Газпрому» в рамках контракта 2009−2019 годов.

Деньги были «Нафтогазу» перечислены. Также сторонам удалось согласовать текст соглашения по антимонопольному спору и текст нового контракта на транзит.

Кабинет министров Украины разрешил «Нафтогазу» подписать эти документы.