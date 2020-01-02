Москва, , 17:48 — REGNUM Экономика России в 2020 году сможет вырасти на 2% только в отсутствии внешних шоков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Реализация нацпроектов экономический рост должна ускорить до 2%. Но важно отметить, что это произойдет в отсутствии внешних шоков, а для России это два фактора — сильное падение цен на углеводороды и сильное ужесточение санкций», — сказал эксперт.

В этих условиях рост российской экономики, по базовому прогнозу эксперта, составит 2% в 2020 году.

«Важно отметить, что базовый прогноз имеет смысл только при прочих базовых условиях: то есть если цены на нефть сохранятся на текущем уровне и не произойдет ничего экстраординарного в плане санкционного давления», — заявил Хестанов.

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