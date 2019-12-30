Рим, , 19:44 — REGNUM На повестке дня правительства Италии нет вопросов о пересмотре пенсионной реформы или отмене «пособия по гражданству», передает Affari Italiani в понедельник, 30 декабря, со ссылкой на информированные источники в правительстве.

Источники выступили с таким опровержением после очередных призывов отдельных итальянских либералов пересмотреть оба решения.

Пенсионный возраст в Италии был снижен с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет трудового стажа) с февраля 2019 года по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини. По инициативе партии популистов в тот же период началась выплата «пособий по гражданству» (любой гражданин Италии, чей доход составляет менее 780 евро в месяц, с учетом 280 евро расходов на жилье, вправе получить «недостающее» от правительства).

Либералы, сформировавшие вместе с популистами новое правительство в сентябре 2019 года, регулярно призывают к отмене обоих решений (высвобожденные средства предлагается, в частности, тратить на поддержку молодежи), но на официальном уровне пересмотр этих решений никогда не подтверждался.