Глазов, Удмуртия, , 19:43 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Удмуртии выявило ряд нарушений в деятельности АО «Глазовский завод «Металлист». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что с жалобами на резкий запах от выбросов в управление обратились активисты региональной правозащитной экологической организации «Зеленый город».

В ходе проверки было выявлено превышение среднесуточного предельно допустимого коэффициента акролеина в 8,9 раза. Кроме того, предприятие нарушает требование законодательства в части кратности проводимых исследований. В итоге был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, материалы дела направлены в Глазовский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре жители Нижнекамска в Татарии неоднократно и массово жаловались на зловонные выбросы. В частности, это было два воскресенья подряд — 8 и 15 сентября. По данным минэкологии республики, в городе с 8 по 9 сентября фиксировалось превышение в воздухе ПДК (предельно допустимой концентрации) по этилбензолу в 11 раз. Превышение ПДК по сероводороду — в 2,9 раза. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сказал, что эта ситуация — «предел допустимого».