Москва, , 19:36 — REGNUM ВВП России в III квартале 2019 года вырос на 1,7% в годовом выражении после роста на 0,9% во II квартале. Такие данные приводит 30 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По оценке ведомства, объём ВВП вIII квартале составил в текущих ценах 28 000,5 млрд рублей. Рост показателя относительно IIквартала года составил 7,6%.

Приведённые Росстатом данные совпадают с его предварительными оценками, которые были обнародованы ранее в декабре и ноябре и оказались ниже данных Минэкономразвития, оценившего рост ВВП в III квартале в 1,9% в годовом выражении.

Как отметили в Росстате, конечное потребление в III квартале увеличилось главным образом за счёт роста приобретения населением услуг — в основном транспортных и финансовых. Среди финансовых услуг наблюдалось преимущественно увеличение спроса на прямые услуги кредитных организаций — главным образом за счёт комиссионных доходов от расчётного и кассового обслуживания и от осуществления переводов денежных средств.