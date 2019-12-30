Пекин, , 19:36 — REGNUM Правительство Китая планирует в наступающем, 2020 году инвестировать свыше $114 млрд в развитие железных дорог страны, сообщает 30 декабря Интерфакс со ссылкой на минтранс КНР.

Ранее власти Китая объявили об открытии скоростной железной дороги Пекин — Чжанцзякоу в рамках подготовки к Олимпийским играм 2022 года. Скорость движения поезда по этой трассе составляет 350 км/ч.

Напомним, на сегодняшний день Китай является мировым лидером по общей протяжённости скоростных железнодорожных трасс, а к 2022 году китайские железнодорожники планируют запустить беспилотный скоростной поезд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году капиталовложения Китая в автомобильные дороги и водные пути сообщения составят 1,8 трлн юаней, что на данный момент соответствует $0,26 трлн.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Китая через пять лет появится новая скоростная железная дорога