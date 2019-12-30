Москва, , 19:26 — REGNUM Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров допускает, что ряд автопроизводителей может уйти с российского автомобильного рынка. Об этом Мантуров заявил сегодня, 30 декабря.

Мантурова спросили, говорили ли ему иностранные автопроизводители о том, что они собираются покинуть российский рынок.

«Говорили», — ответил министр Мантуров.

Министр пояснил, что власти не могут гарантировать того, что все игроки останутся на российском авторынке. В первую очередь это связано с требованием властей России повышать уровень локализации производства. При этом власти даже немного снизили баллы локализации в рамках 719-го постановления, регулирующего локализацию промышленных продуктов в России.

«Мы сейчас снизили баллы, чтобы максимально смягчить переходный период. Но затягивать с локализацией не следует», — подчеркнул Мантуров.

Он пояснил, что некоторые автопроизводители до сих пор даже кожу для обивки салона возят из-за рубежа. А вот компания Volkswagen пошла по правильному пути и начала закупать кожу для обивки салона в Рязани.

«Они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок», — отметил Мантуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре правительство Российской Федерации неожиданно решило дифференцировать промышленные субсидии для работающих в России автоконцернов. С 2020 года промышленные субсидии для автопроизводителей будут зависеть от уровня локализации. В 2020 году только 50% субсидий будут зависеть от выполнения целевого показания по локализации, в 2021 году эта доля возрастет до 75%, а в 2022 году все 100% субсидий будут зависеть от уровня локализации.