Нижний Новгород, , 19:02 — REGNUM В 2021 году планируется завершить реализацию проекта строительства крупнейшего образовательного центра в Нижегородской области, рассчитанного на 4 550 мест. Об этом сообщает группа компаний «Просвещение».

Строительство будет вестись в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ГК «Просвещение». В финансировании проекта примет участие Сбербанк. Инвестор вкладывает до 30% стоимости проекта, на оставшиеся 70% банк выделяет кредитные средства, обеспечением выступают имущественные права по концессионному соглашению и заключенной договорной документации.

Общая сумма строительства — 6,208 млрд рублей, финансирование будут вести Сбербанк, ГК «Просвещение», федеральный бюджет выделит средства в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Проект предполагает строительство четырех образовательных корпусов в Нижнем Новгороде и на Бору, центр приблизит выполнение задачи, чтобы все школьники учились только в первую смену. Сейчас в регионе около 30 тыс. детей учатся во вторую смену.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к 800-летию планируется реставрация Нижегородского кремля, обновление парка «Швейцария», строительство крупной развязки в Сормовском районе и крупного образовательного центра, «редевелопмент» Започаинья и улицы Ильинской, перезапуск Нижегородской ярмарки, организация культурного пространства в районе пакгаузов на Стрелке, ремонт и реконструкция более 70 объектов культурного наследия. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что объем федеральной поддержки подготовительных мероприятий удалось увеличить «как минимум» до 11 млрд рублей. Всего объем проектов, которые могут войти в программу подготовки к 800-летию, Никитин оценил в 20 млрд рублей.

Накануне за 600 дней до кульминации празднования 800-летия города на Нижегородском кремле зажглась архитектурная подсветка. Кульминационной точкой праздничных мероприятий назначено 19 августа 2021 года.