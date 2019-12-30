Москва, , 18:58 — REGNUM Общая сумма ипотечной задолженности граждан России к концу 2019 года приблизилась к 7,6 трлн рублей. Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба Банка России.

«Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам с учётом приобрётенных прав требования на 1 декабря составила около 7,6 трлн рублей, увеличившись за год на 16,4%», — говорится в сообщении.

Ранее в Центробанке сообщили, что объём выданных ипотечных кредитов с начала 2019 года сократился на 14,5% в годовом выражении — до 1,124 млн кредитов.

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