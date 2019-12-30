Москва, , 18:53 — REGNUM Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в России снизилась в ноябре на 0,21 процентного пункта и на 1 декабря составила 9,19%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

По сведениям регулятора, в минувшем месяце банки предоставили заёмщикам более 116 тысяч кредитов на общую сумму 270,7 млрд рублей.

При этом за период с начала года объём выданных ипотечных кредитов сократился на 14,5% в годовом выражении. Всего было выдано 1,124 млн кредитов против 1,315 млн на аналогичный период прошлого года.

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