Москва, , 18:36 — REGNUM Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых культур из Китая. Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба российского ведомства.

Как уточняется, данное решение принято в связи с систематическими случаями выявления опасных карантинных объектов в экспортируемой продукции.

Ситуация обсуждалась в ходе состоявшихся сегодня в формате телеконференции состоялись переговоров представителей Россельхознадзора и главного таможенного управления КНР.

«При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию, Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая. Ограничения будут действовать «до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер», говорится в сообщении.