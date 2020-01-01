Москва, , 13:16 — REGNUM В 2020 году инфляция в России составит 4% при отсутствии внешних экономических шоков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, Центральный банк России в 2020 году будет стараться удержать инфляцию на уровне 4%. При этом в случае падения цен на нефть или резкого усиления иностранных санкций повышение цен может быть более существенным.

«Ко второй половине мы приблизимся к цифре в 4% по инфляции. Превысим ли этот показатель, зависит от многих факторов. Первую половину инфляция будет ниже 4%, а во второй половине если и превысит 4%, то незначительно. Но это с оговоркой, что будут отсутствовать внешние шоки. Самый страшный внешний шок — сильное падение цен на нефть. А поскольку в потребительской корзине среднего жителя РФ треть приходится на импорт, падение стоимости рубля сильно разгонит инфляцию», — отметил экономист.

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