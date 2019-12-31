Красногорск, , 12:28 — REGNUM Чтобы привлечь больше покупателей, сетевые магазины Подмосковья соревнуются в скидках на традиционные продукты к новогоднему застолью. Так, в пределах одного микрорайона горокруга Балашиха можно найти мандарины с разбросом цен от 59 до 180 рублей за кг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В магазине сети «Пятерочка» в мкр. Южный Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Продуктовые палатки на улице Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Примечательно, что некоторые сетевики Балашихи в 2019 году отличаются скромным выбором шампанского, зато представили богатый ассортимент кисломолочной продукции и сыров. Например, в магазинах «Дикси» можно найти майонез в упаковках единого веса и за 39 рублей, и за 72 рубля, а в сети «Пятерочка» один из самых богатых выборов цитрусовых в городе. В сети «Магнит» бросаются в глаза длинные полки с рыбной консервацией.

Красная икра в магазине мкр. Южный Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Селедку в магазинах предлагают в среднем от 74 до 209 рублей за упаковку. Цены на шампанское начинаются от 169 рублей за бутылку. За банку красной икры жителям надо заплатить от 425 до 600 рублей, а самая низкая стоимость десятка куриных яиц составила 57 рублей.