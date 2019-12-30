Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:50 — REGNUM На Ямале в Новом Уренгое директор одной из фирм задолжал 17 работникам больше 800 тыс. рублей. Долг накопился за ноябрь 2017 года по март 2019-го, сообщает окружная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что зарплата не выдавалась в полном объёме. При этом на счёте были необходимые для этого средства. Прокуратура провела проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело.

По приговору мирового судьи гражданин оштрафован на 110 тыс рублей. Также суд удовлетворил иски четверых работников о взыскании в общей сложности 84 259 рублей.