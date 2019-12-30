Казань, , 17:39 — REGNUM Правительство Татарии утвердило максимальный размер родительской платы за детский сад, которую будут взимать в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано на официальном правовом портале республики.

Так, согласно документу, максимальный размер платы за детсад в Казани за одного ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составит 3,318 тыс. рублей при работе детского учреждения пять дней в неделю. Для детей от трёх лет — 3,345 тыс. рублей. Аналогичный объем максимальной платы установлен в Набережных Челнах.

Самая высокая стоимость месячного посещения детского сада установлена в размере 5,257 тыс. и 4,893 тыс. рублей для детей ясельного возраста и старше соответственно. Однако эта цена для учреждений, которые работают 24 часа в сутки шесть дней в неделю.

Минимальный объем родительской платы составит 1,072 тыс. и 1,006 тыс. рублей соответственно. Однако указано, что учреждение работает три часа в сутки пять дней в неделю.

Средняя стоимость месячного посещения детского сада, который работает пять дней в неделю по 9−10 часов, составит около 3,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз изменение максимальной платы родителей за детский сад было установлено в Татарии в сентябре 2020 года. Тогда предполагалось, что в 2020 году максимальная стоимость посещения садика составит 3027 рублей при 24-часовой работе учреждения.