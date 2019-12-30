Москва, , 17:32 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России ноябре вырос на 0,1% по сравнению с октябрем и на 6,2% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

По оценке ведомства, средний размер назначенных пенсий в минувшем месяце составил 14 224 рубля.

При этом реальный размер назначенных пенсий в ноябре вырос на 2,6%, а в годовом выражении — снизился на 0,1%.

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