30 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Информационное агентство REGNUM публикует серию интервью губернаторов и глав регионов России, выпускников или слушателей Высшей школы государственного управления, победивших на выборах в 2019 году. Предмет разговора с корреспондентом ИА REGNUM — текущая деятельность в качестве руководителей регионов, реализация национальных проектов на местах, итоги 2019-го и планы на 2020 год.

Мурманск, , 18:04 — REGNUM



Губернатор Мурманской области Андрей Чибис Gov-murman.ru

Интервью губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ИА REGNUM

Уважаемый Андрей Владимирович, при формировании нового правительства после победы на выборах в сентябре 2019 года Вы не исключили, что пригласите на работу, помимо жителей Мурманской области, и представителей других регионов. Кто в итоге вошел в Вашу управленческую команду?

В нашей команде есть как местные, так и приезжие кадры. Однако я не считаю правильным делить людей по этому критерию. Главное — деловые качества, трудоспособность, нестандартное мышление. И надо сказать, что в Мурманской области таких людей — энергичных, активных, отличных специалистов — более чем достаточно. Скажем, из семи моих заместителей пятеро — жители Заполярья, думаю, такой расклад о многом говорит.

В целом же от коллег я требую одного — заряженности на результат. Мы приняли регион не в лучшем состоянии, многие проблемы копились годами, иные и вовсе являются системными, общими для всего Севера — такие как «северное удорожание», мазутозависимость, отток населения. Это не значит, что они нерешаемы, просто надо постараться найти решение, возможно, неожиданное. А для этого необходимо по-настоящему «болеть» делом. Не отсиживать часы на работе, а вкладывать все силы в достижение поставленной цели.

Поэтому, безусловно, определённая ротация кадров у нас произошла и происходит до сих пор. Мне нужно, чтобы у сотрудников горели глаза, чтобы они были жадными до работы, проявляли инициативу. Равнодушные, ленивые, некомпетентные «вымываются» из коллектива.

Как вообще в Мурманской области внедряется система развития управленческих кадров, организуется ли кадровый конкурс, аналогичный конкурсу «Лидеры России»?

Да, мы вполне успешно перенесли опыт «Лидеров России» на областной уровень. Проект, разработанный при участии специалистов РАНХиГС, мы назвали «Лидеры Севера». Запустили конкурс ещё летом, к ноябрю подвели итоги. Собеседование с 30 финалистами я проводил лично. В результате порядка десяти человек были назначены на руководящие посты в правительстве Мурманской области. В том числе трое «лидеров Севера» получили министерские портфели.

Конкурс показал себя как действительно эффективный кадровый лифт. Важно, что в нём может принять участие любой достаточно амбициозный и профессионально состоятельный человек. В «Лидерах Севера» — 2019 участвовали чиновники, предприниматели, военные.

Мы приобрели ценный опыт и решили сделать конкурс ежегодным. Даже если его победители не сразу найдут себе место на госслужбе, — мы постоянно запускаем новые проекты и нуждаемся в обширной «скамейке запасных», которых можно быстро и без потерь включить в работу по любому направлению.

Одной из самых успешных практик в вашем регионе стал проект «Наша рыба». Расскажите о нем подробнее, какие ещё есть «народные» идеи?

Удивляться громкому успеху «Нашей рыбы» не стоит. Мы просто попытались ответить на один из фактических и при этом очень мощных запросов северян, в особенности мурманчан.

В советскую эпоху Мурманск был одним из центров рыбной промышленности страны. Он остаётся им и по сей день, другое дело, что масштабы рыбной индустрии сегодня несравнимы с теми, что были, скажем, в 1980-х. В условиях плановой экономики промысел и берег трудились как единый комплекс. В Мурманск со всего Союза ехали молодые люди — учиться в средней и высшей мореходках, зарабатывать в море. Объём ежегодной перевалки Мурманского морского рыбного порта исчислялся миллионами тонн.

Сегодня о таких объёмах не может быть и речи. Вместо крупных флотов — россыпь частных компаний, которые чаще всего предпочитают сдавать рыбу не в Мурманске, а в соседней Норвегии. Причины тому объективны — гораздо меньше формальностей, выше цена (в связи с курсом рубля), качественнее услуги ремонта и обслуживания.

Самый заметный и печальный результат такого положения — то, что в Мурманской области, рыбном крае, рыба в розничной продаже стоит дороже, чем в Москве, да и выбор её оставляет желать лучшего. А ведь когда-то в Мурманске работали два фирменных рыбных магазина, той же путассу кормили кошек, а треска была повседневным продуктом! Неудивительно, что вопрос о рыбе граждане поднимали буквально на каждой встрече со мной ещё до губернаторских выборов.

Поскольку проблема, как видите, системная, мы решили не биться с ветряными мельницами, а попробовать найти быстрый и сравнительно простой выход. Что мы сделали? Посадили за один стол рыбаков и представителей крупнейшей торговой сети региона. Они договорились о прямых поставках рыбы и рыбной продукции в магазины без посредников и наценок. Мы, в свою очередь, договорились с контролирующими органами о снятии ряда административных барьеров для рыбаков при заходе в порт.

В итоге жители Мурманской области получили свежайшую рыбу прямо из моря по ценам на 20−30% ниже среднерыночных. Сейчас в проекте принимают участие 13 муниципалитетов, 22 магазина, каждую субботу в одном из торговых центров Мурманска проводится рыбная ярмарка.

Проекту уже полгода, но спрос не снижается. За это время в рамках «Нашей рыбы» было реализовано 150 тонн охлажденной и 100 тонн замороженной рыбы. Проект победил на конкурсе лучших региональных практик. Мало того, с нас уже берут пример — о своем желании «приземлить» у себя наш опыт заявили власти Севастополя.

Что касается «народных идей» в общем, то, во-первых, наша стратегическая программа «На Севере — жить. 2030» — план развития области на 10 лет — во многом основана на результатах опроса северян в рамках проекта «Народная стратегия». 27 тысяч человек приняли участие в голосовании и выбрали приоритеты развития, на первом месте — благоустройство и модернизация городской среды. Во-вторых, оперативная работа в сфере ЖКХ и городского хозяйства у нас сейчас ведётся также с помощью «голоса народа» — онлайн-портала «Наш Север», куда поступают заявки, жалобы и сообщения обо всех непорядках на улицах и в домах наших городов и посёлков. Поэтому можно сказать, что вся наша работа по обеспечению повседневной жизни области, по сути, имеет «народный» характер.

Как сейчас в регионе реализуются национальные проекты? В чем имеются очевидные успехи, а в каких проектах сталкиваетесь с наибольшими трудностями? Как боретесь с этими трудностями?

Мурманская область по итогам 2019 года была признана лидером в реализации сразу двух национальных проектов — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Культура». За образцовую работу в сфере дорожного хозяйства на 2020 год мы получим от федерального центра дополнительное финансирование в размере почти полумиллиарда рублей.

На следующий год поставлена задача сохранить лидерство по этим направлениям и значительно усилить по целому ряду других. Прежде всего, это «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика».

С определёнными трудностями мы столкнулись при исполнении нацпроекта «Экология». Нас подвёл подрядчик, взявшийся было за сложный и дорогостоящий проект рекультивации объекта накопленного ущерба — помётохранилища бывшей птицефабрики «Снежная». Однако мы не сдаёмся и, совершенно уверен, эту проблему решим. Более того, готовим к включению в нацпроект ещё один объект накопленного ущерба — старый мусорный полигон под Мурманском.

Вы были слушателем первого потока Высшей школы государственного управления. Как программа подготовки кадрового резерва, то есть «школа губернаторов», помогла и помогает Вам в работе?

Во-первых, обучение, безусловно, было очень полезным с точки зрения новых знаний, навыков, опыта. Во-вторых — с точки зрения коммуникации, связей: выпускники «школы губернаторов» — теперь одна большая команда, и это значительно упрощает процесс прохождения бюрократических процедур при принятии решений по оказанию федеральной поддержки.

Еще один важный плюс: среди выпускников сложился круг экспертов федерального уровня. Я не упускаю возможности воспользоваться их помощью и советом. Например, сегодня мои товарищи по ВШГУ помогают нам «перезапустить» Мурманский государственный технический университет, нашу бывшую высшую мореходку, с тем, чтобы в Арктике появился по-настоящему сильный технический вуз, полноценный центр нужных компетенций.

С какими итогами Вы подходите к концу 2019 года? И каковы первоочередные задачи на 2020 год?

Итоги неплохие, хотя всегда есть к чему стремиться.

Социально-экономическое положение региона довольно прочное, за год объем доходов областного бюджета увеличился на 18,5 млрд рублей.

Главный вектор развития экономики области — арктический. Весной 2020 года ожидается введение статуса территории опережающего развития для порта Мурманск и его акватории. Строится Мурманский транспортный узел, верфь «НОВАТЭКа» для морских нефтегазовых платформ, угольный терминал «Лавна», проектируется морской терминал «Тулома», поддержаны наши инициативы по созданию «Арктического центра судостроения и судоремонта» и «Арктического центра испытаний», где будут проверять в реальных условиях Севера всё, что будет использоваться в Арктике, — от техники до материалов спецодежды.

Мы запустили серьёзную реновацию городской среды в наших муниципалитетах. Состояние городов Заполярья было, что уж там скрывать, удручающим, поэтому пришлось действовать быстро и применить ряд простых «коробочных» решений, таких как установка дополнительных детских и спортивных площадок, нанесение росписей-муралов на пустующие стены, световое оформление. Далее в наших планах — разработка единого городского дизайн-проекта для всей области.

Мы на 96% реализовали антикризисный план в здравоохранении, наметили «дорожную карту» по реальному улучшению ситуации в отрасли на 2020 год. Значительно подняли заработную плату врачам и медицинским работникам первичного звена и скорой помощи.

Открыли новое здание Театра кукол, три новых детских сада, Ледовую арену в Кировске, межшкольный стадион в Мурманске, ФОК в городе атомщиков Полярные Зори. На 2020 год удалось включить в нацпроект «Культура» реконструкцию областного драматического театра — проект, который по многим причинам затянулся и является для региона большой болью. Теперь есть уверенность, что он будет завершён в наступающем году.

Продолжаем наращивать туристический потенциал Мурманской области. Село Териберка и горнолыжный курорт в Кировске регулярно занимают призовые места в различных рейтингах для путешественников и любителей активного отдыха. Рост количества туристов только из Китая составил 25 процентов!

Главная задача на 2020 год — удержать темпы того, что уже делается. Кроме того, у нас есть целый пакет довольно дерзких планов, которые мы намерены претворить в жизнь.

Так, немало сил мы предполагаем сконцентрировать на превращении Мурманска в город, достойный звания столицы Арктики. В частности, намерены дать старт проекту «Новый Мурманск» — созданию в нынешней портовой зоне сверхсовременного научно-культурно-предпринимательского кластера, этакого «Мурманск-сити». Ещё один амбициозный проект — застройка современными жилыми домами микрорайона Больничный городок, где сегодня люди ютятся в деревянных разваливающихся двухэтажках, его мы тоже начнём в наступающем году.

Есть замысел создать в порту Мурманск централизованный кластер обслуживания шельфовых проектов вместо нынешних разрозненных баз обеспечения. Должен, наконец, приступить к настоящей работе Заполярный арктический научно-образовательный центр. Стартует программа реновации военных гарнизонов. И так далее и тому подобное. Главное, повторю — не снижать темпа.