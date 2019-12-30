Москва, , 17:23 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и составила 2 трлн 908 млн рублей. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

По информации ведомства, на 1 декабря из общей суммы просроченной задолженности 578 млн рублей (19,9%) приходилось на долги, образовавшиеся в 2018 году, ещё 635 млн рублей (21,8%) — долги, сохраняющиеся с 2017 года и ранее.

В ноябре задолженность по зарплате снизилась в 29 субъектах Федерации, в 38 регионах она выросла, в 11 субъектах долги по зарплате отсутствовали.

Сообщается также, что к началу декабря 27 млн рублей, или 0,9% общего объёма задолженности, имелись из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов различных уровней.