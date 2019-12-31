Москва, , 13:21 — REGNUM В 2019 году Москве удалось полностью избавиться от зависимости в доходах с продажи энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Что касается законотворческой деятельности, то важнейшим правовым актом, который приняла Мосгордума нового созыва, стал бюджет столицы на 2020 год и плановый период, считает Шапошнков.

«По итогам 2019 года можно с уверенностью сказать, что Москва полностью избавилась от нефтегазовой зависимости. Столица встречает новое десятилетие, имея качественный и сбалансированный основной финансовый документ, расходная часть которого носит исключительно социальный характер», — отметил председатель МГД.