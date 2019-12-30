Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM Известный по портовому бизнесу бизнесмен Илья Трабер стал совладельцем АО «ЛОЭСК» — одной из крупнейших электросетевых компаний петербургского региона, работающей в Ленинградской области и Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в пресс-службе компании.

Компания ООО «Росток», владевшая долей в АО «ЛОЭСК» в размере 75,1%, продала 37,5% своих акций АО гражданам РФ Илье Траберу и Рамису Дебердееву. Еще 24,99% акций принадлежат правительству Ленинградской области.

«Компания ЛОЭСК вступает в следующее десятилетие с новыми партнерами и глобальными задачами», — заявил Дмитрий Симонов, генеральный директор ООО «Росток».

Совокупная выручка (РСБУ) АО «ЛОЭСК» по итогам 2018 года составила 10 млрд рублей. Чистая прибыль — 3,3 млрд рублей. В 2018 году АО «ЛОЭСК» вложило в электросетевую инфраструктуру Ленинградской области 3,6 млрд рублей. Общая величина налоговых платежей в бюджеты всех уровней составила в том же году 1,6 млрд рублей. Доля рынка услуг по передаче электроэнергии по итогам 2019 года составит у компании не менее 35%.

С 9 января компания меняет название на АО «ЛОЭСК — Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области». У ЛОЭСК — семь филиалов, из них шесть — на территории Ленинградской области и один — в Санкт-Петербурге.