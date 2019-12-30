Тамбов, , 17:02 — REGNUM В канун Нового года в Тамбове дети-сироты получили ключи от новых квартир. Сегодня, 30 декабря, губернатор Тамбовской области Александр Никитин вручил ключи 15 тамбовчанам, которые стояли в очереди на получение жилья, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политик.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин вручает ключи детям-сиротам Tambov.gov.ru

В Тамбове 118 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат благоустроенное жилье многоквартирном доме по проезду Запрудный, 10. 30 декабря ключи от квартир были переданы первым 15 тамбовчанам, которые стояли в очереди на получение жилья. Вручая ключи от квартир, глава региона Александр Никитин подчеркнул, что областные региональные власти уделяют большое внимание вопросу предоставления жилья детям-сиротам. По его словам, главная задача сегодня — сократить очерёдность, а в ближайшие годы и ликвидировать её.

Все жилые помещения представляют собой благоустроенные однокомнатные квартиры. Они относятся к специализированному жилищному фонду области и находятся на оперативном управлении государственных учреждений социального обслуживания.

Начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова отметила, что детям-сиротам оказывается помощь в обустройстве квартир, трудоустройстве, предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

После торжественной части семья новоселов Пудовкиных пригласила губернатора и гостей на первое чаепитие в новой квартире. Денис Пудовкин находился под опекой у бабушки, окончил высшее военное Арзамасское училище связи. Его супруга в настоящее время находится в декретном отпуске: весной у пары родился сын. И накануне нового года они получили долгожданный подарок — квартиру. Губернатор Александр Никитин пожелал новоселам благополучия и подарил им сертификаты на приобретение мебели на кухню и в прихожую.

По официальным данным, с 2013 по 2019 годы в Тамбовской области приобретено 1253 жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот на первичном рынке, на вторичном — 26 квартир. В том числе почти 900 квартир приобретено в Тамбове.

В 2019 году на приобретение квартир для детей-сирот предусмотрено 319 млн рублей, из них 60 млн рублей направлено из федерального бюджета, 259 млн рублей составили средства областного бюджета. На эти средства приобретено 280 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря губернатор Александр Никитин вручил ключи собственникам квартир в очередном долгострое, который был завершен при активном содействии областной исполнительной власти. Решились проблемы еще 79 участников долевого строительства.

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