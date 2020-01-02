Москва, , 10:47 — REGNUM В 2020 году мировую экономику ждёт рецессия, которую пока удалось притормозить благодаря протекционистской политике президента США Дональда Трампа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий, рассуждая о перспективах 2020 года для России и остального мира.

«Нас по-прежнему упорно ждёт рецессия, которая пока стесняется войти. Почему, сказать трудно. Судя по всему, именно благодаря политике Дональда Трампа, хотя либеральные экономисты регулярно объясняют, что как раз его политика является причиной замедления мировой экономики. Но тут возникает парадокс, что именно на фоне замедления мировой экономики мы имеем в США самый длительный за всю послевоенную историю безкризисный цикл, — сказал Кагарлицкий. — Причём статистические данные показывают, что сохранение в США пусть даже и небольшого экономического роста является главной причиной того, почему мировая экономика до сих пор не рухнула в рецессию. Поэтому, вопреки либеральным мантрам, протекционизм Трампа работает, но вопрос в том, как долго он будет работать. Объективную логику капиталистического цикла никто не отменял, и кроме того, сами меры трамповского протекционизма тоже очень ограничены. Поэтому, скорее всего, рецессия будет стучаться в дверь».

В России же, как полагает эксперт, продолжит снижаться доступность к социальным благам — то есть будут закрываться поликлиники, продолжатся сокращения врачей.

«А что касается элит, то они начнут быстро проедать профицит бюджета, фонда национального благосостояния и всё то остальное, что они приготовили на случай рецессии, — сказал Кагарлицкий. — Средства ФНБ будут использованы для покрытия долгов корпораций. Между тем происходит накопление неприязни к власти и к правящим верхам. И четвёртый год непрерывного снижения жизненного уровня страна может просто не выдержать и сделать практические выводы».