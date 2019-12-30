Москва, , 16:46 — REGNUM Доля граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2019 года сократилась на 0,7 процентного пункта по сравнению со II кварталом и составила 12%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

По предварительной оценке ведомства, численность граждан данной категории в III квартале сократилась на 1 млн человек — до 17,6 млн человек. На III квартал 2018 года данный показатель составлял 18,3 млн человек.

За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. Годом ранее данный показатель составлял 19,1 млн человек, или 13% населения.