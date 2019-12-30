Рига, , 16:38 — REGNUM В 2020 году в Латвии ожидают роста объемов автоперевозок. Об этом сообщил председатель правления Дирекции автотранспорта Латвии Кристиан Годиньш порталу Dienas Business.

Годиньш сообщил, что наибольшее падение в отрасли наблюдалось в 2016 году в результате антироссийских санкций. Показатели не росли и в 2018-м году, отметил он.

Однако, добавил Годиньш, в завершающемся году рынок стал оживать, и перевозчики сумели адаптироваться к этим условиям. Хотя геополитика, по-прежнему, оказывает сильное влияние на бизнес.

По его словам, российский рынок один из доминирующих для латвийских перевозчиков.

«Что касается пассажирских перевозок, то Латвия сегодня обслуживает 55 маршрутов, из которых 25 находятся на территории Европейского союза, а 30 за его пределами», — сказал он.