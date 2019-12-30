Архангельск, , 16:37 — REGNUM В уходящем году предприятия лесопромышленного комплекса Архангельской области, по оперативным оценкам, произвели свыше 2,4 миллиона кубометров пиломатериалов, что на 4% больше, чем в прошлом году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минлеспрома.

По данным ведомства, в области наблюдается устойчивый рост объема производства топливных гранул (пеллет): увеличение — на 15% за год. На уровне прошлого года остается производство фанеры. Выработка бумаги и картона по причине реконструкции производства картона на предприятии АО «Архангельский ЦБК» снизится на 3%.

Ожидается, что к концу года предприятия ЛПК отгрузят продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства на сумму не меньше объемов отгрузки прошлого года — около 126 млрд рублей.

Добавим, что в настоящее время в Архангельской области реализуется три инвестпроекта проекта в области освоения лесов, направленные на создание и реконструкцию мощностей по глубокой переработке древесины с общим плановым объемом инвестиций свыше 46 миллиардов рублей.