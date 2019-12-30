Калуга, , 16:36 — REGNUM Калужские депутаты добились решения проблемы жителей улицы Хрустальной. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках партийного проекта «Чистая страна» единороссы помогли местным жителям в решении «мусорного» вопроса.

Единороссы помогли установить ограждение для мусора в калужском дворе Пресс-служба Городской думы Калуги

Общественная комиссия в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» вновь посетила двор дома 44 на улице Хрустальная в городе Калуге. Ранее в ходе рейдов комиссия поручила Городской управе до 25 декабря установить качественное ограждение контейнерных площадок с отсеком под крупногабаритные отходы.

«Жители остались очень довольны результатом и выразили желание продолжить благоустройство двора, уже за счёт участия в проектах инициативного бюджетирования», — прокомментировала член комиссии руководитель РИК партии «Единая Россия», депутат Городской думы Калуги Людмила Сусова.

Сегодня в Калуге жители имеют возможность участвовать в благоустройстве своих придомовых территорий, используя механизм инициативного бюджетирования. Для этого необходимо провести правомочное собрание собственников домов, принять решение большинством голосов за участие в той или иной программе, и подать заявление по форме в Городскую управу. Далее вместе со специалистами спланировать реализацию выбранного проекта благоустройства.