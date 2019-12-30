Кострома, , 16:22 — REGNUM На участке трассы «Вятка» и дороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Кировской области за счёт федерального бюджета установят почти 800 опор уличного освещения, — сообщает портал «Свой Кировский».

Работы обещают закончить к июлю 2021 года. Подрядчика на осветительные работы должны найти до 17 января. Начальная цена контракта на пермском участке — 30 млн 495 тысяч рублей.

На автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в районе 16 населенных пунктов также установят фонари. Контракт планируют разделить на две части по годам: 86 млн рублей в 2020 году и 88,6 млн рублей в 2021 году. Окончание работ намечено на 20 декабря 2021 года.

Участки трассы «Вятка» и дороги на Пермь за 442 миллиона рублей отремонтируют в будущем году.