Киев, , 16:21 — REGNUM Мировое соглашение об урегулировании взаимных судебных претензий по газу подписали Киев и Москва, написал 30 декабря заместитель украинского министра юстиции Иван Лищина в Facebook.

Лищина «Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже».

Украинский чиновник не стал раскрывать подробностей соглашения. По его словам, после подписания этого договора открывается возможность для заключения долгосрочных контрактов на транспортировку российского газа, «к которым стремилась Украина».

Лищина отметил, что Киев сейчас ожидает «хороших новостей Вены».

Напомним, в Вене до конца года должно быть подписано соглашение по транзиту российского газа через Украину, договорённость о котором между Киевом и Москвой была достигнута в этом месяце.