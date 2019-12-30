Рига, , 16:10 — REGNUM В фактических ценах в ноябре по сравнению с октябрём месяцем текущего года объём розничной торговли в Латвии снизился на 1,9%. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Отмечается, что в фактических ценах в ноябре по сравнению с октябрём месяцам объём розничной торговли в стране снизился на 1,9%. В октябре в сравнении с сентябрём падение составило 0,4%. Таким образом, в Латвии наблюдалось падение оборота два месяца подряд.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года оборот розничной торговли в ноябре в Латвии вырос на 1,7%. В сегменте продовольственных товаров рост составил 1,1%, непродовольственных — 2,9%, а оборот торговли автомобильным топливом снизился на 0,6%.

Больший рост, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, наблюдался в индустрии развлечений 19,2%, а также в технологическом секторе 16,2%.