Калуга, , 16:07 — REGNUM Калужские судебные приставы за счет ареста банковских счетов взыскали с должника 200 тысяч рублей кредитного долга, сообщила 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Калужские приставы взыскали с должника 200-тысячный долг по кредиту Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Несколько лет назад гражданин К. взял солидную сумму в кредит в одном из банков региона. Сначала мужчина исправно и ежемесячно платил предусмотренные договором денежные средства, но затем перестал это делать. Кредитное учреждение обратилось в суд, который и обязал заёмщика погасить остаток долга, составившего 200 тысяч рублей.

Должнику приставами был дан срок для добровольного исполнения, но он оплачивать задолженность не спешил. В рамках принудительного исполнения судебные приставы арестовали банковские счета неплательщика, с которых была взыскана часть долга.

«Чтобы снять арест с банковских счетов, гражданин К. в преддверии новогодних праздников полностью погасил остаток кредита, а также исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей за неисполнение обязательств в установленный срок. После этого все меры принудительного исполнения в отношении недобросовестного заёмщика были отменены, денежные средства перечислены взыскателю, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сказала Любовь Скакун.

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