Москва, , 15:58 — REGNUM Котировки нефти марки Brent 30 декабря после выходных консолидируются вблизи трехмесячных максимумов, в окрестностях $68, не торопясь выходить на более высокие уровни после роста на протяжении последних четырех недель, хотя для этого есть основания, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Подобное поведение указывает на риски формирования коррекции в случае закрепления ниже локальной поддержки в $67,50, к которой котировки могут прийти в рамках последних торговых сессий уходящего года.

Впрочем, для более активного снятия технической перекупленности должны наступить веские основания, которых на текущий момент пока нет.

Так, вышедший 27 декабря отчет от минэнерго США показал сокращение коммерческих запасов сырой нефти на 5,5 млн баррелей при ожиданиях снижения на 1,7 млн баррелей, что позволило избежать фиксации прибыли, которая напрашивалась из-за активного роста перед выходом этих данных.

30 декабря нефтяных «медведей» уже обезоружила информация об усилении боестолкновений вблизи крупнейших в Ливии месторождений Завия и Эль Шарара, что потенциально может лишить рынок 420 тыс. баррелей в сутки.

Также США провели бомбардировки группировки Хезболла в Ираке, которую поддерживает Иран, и пообещали подумать «о дополнительных действиях», что гипотетически может вернуть на рассмотрение рынка фактор противостояния Вашингтона и Тегерана.

Несмотря на столь позитивный для роста новостной фон, нефтяной рынок оказался к нему безучастен, что говорит как минимум о консолидации, которая может перерасти в фиксацию прибыли в случае появления новостей со знаком «минус», но и продолжиться в текущем виде перед дальнейшим ростом после того как технические факторы исчерпают себя», — считает эксперт.

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