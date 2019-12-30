Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, , 15:57 — REGNUM 20 млн рублей перечислено на счета Грибановского машиностроительного завода в Воронежской области на выплату заработной платы его сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ЦНО-Химмаш» 30 декабря.

«Руководству удалось изыскать средства на погашение большей части задолженности по заработной плате перед сотрудниками ООО «Грибановский машиностроительный завод». Несмотря на возникшие трудности, в конце декабря около 20 млн рублей все-таки поступили на счета Грибановского завода, откуда судебные приставы их направят на выплаты сотрудникам. Часть средств также уйдет на расчет с налоговыми органами», — уточнили в пресс-службе группы компаний.

Как уточнил представитель компании, полностью долги по заработной плате перед сотрудниками машзавода планируется погасить «в первые месяцы нового года».

Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах у Грибановского машиностроительного завода стало известно весной 2019 года. На апрель 2019 года на ГМЗ работало почти 65 человек, около 200 попали под сокращение. В сентябре воронежское управление судебных приставов сообщило о принудительном взыскании с предприятия 10,5 млн рублей долгов по зарплате — общая сумма долгов перед сотрудниками с марта 2019 года тогда оценивалась в 26 млн рублей. Осенью стало известно о намерении ГК «ЦНО-химмаш» (Борисоглебск Воронежской области) приобрести активы ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ).

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