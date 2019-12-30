Саранск, , 15:55 — REGNUM В 2019 году из администрации Саранска уволилось 46 человек. Об этом заявил глава города Пётр Тултаев в ходе сессии городского Совета депутатов, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

В ходе сессии депутаты одобрили индексацию зарплат окладов должностных лиц и муниципальных служащих. Тултаев уточнил, что в среднем эта надбавка составит 660 рублей.

«Многие думают, что чиновники получают огромные заработные платы. Я открою секрет: средняя зарплата главного специалиста, рядового чиновника, администрации города за год составляет 15 тыс. рублей. В последнее месяцы чиновники администрации города получают свою зарплату в последнюю очередь: сначала мы выдаем зарплату работникам муниципальных предприятий и казенных учреждений. У нас большая текучесть кадров», — заметил мэр.

По его словам, в администрации Саранска штатная численность чиновников самая низкая по Приволжскому федеральному округу. При этом часто приходится слышать обвинения, что чиновники ничего не делают, но получают за это большие деньги.

«Недавно на встрече с жителями рабочего поселка Николаевка снова прозвучали такие слова. Я предложил тому, кто их высказал, прийти поработать чиновником. В итоге получил отказ, аргументация одна: низкая заработная плата», — заключил Тултаев.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые сокращения госслужащих Минфин РФ анонсировал в марте 2019 года. Всего в ходе масштабной реформы, которая начнётся в 2020 году, планируется сократить 5% сотрудников территориальных органов власти. Процесс продолжится и в 2021 году, когда сокращения затронут ещё 10% региональных чиновников. В этот же период под сокращения попадут 10% сотрудников центрального аппарата.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что при сегодняшнем уровне информационных технологий количество государственных служащих в России можно сократить без ущерба для работы государственного аппарата и населения.