Бишкек, , 15:47 — REGNUM Власти Киргизии решили перенести на 1 января 2025 года введение запрета на использование для коммерческих перевозок автомобилей с правосторонним расположением руля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что с учетом позиции по этому вопросу автовладельцев и депутатов республиканского парламента, правительство постановило, что владельцев праворульных такси не начнут штрафовать с 1 января 2020 года, как это предполагалось ранее.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киргизии планировали с 1 января 2018 года ввести запрет на использование автомобилей с правосторонним расположением рулевого колеса для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов.

Однако впоследствии, опасаясь недовольства населения, власти республики перенесли введение запрета на 1 января 2020 года.