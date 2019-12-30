Москва, , 15:50 — REGNUM Порядка 13,47 млн машин Lada зарегистрировано на территории Российской Федерации к началу второго полугодия 2019 года. Об этом 30 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Больше всего в России моделей ВАЗ 2107. Их на указанную дату зарегистрировано в стране 1,68 млн единиц. На втором месте в модельном рейтинге разместился ВАЗ 2109. Объём парка этого авто составляет 1,44 млн экземпляров. Тройку лидеров замыкает ВАЗ 2106 с результатом 1,32 млн авто.

Четвёртое и пятое места в этом списке занимают внедорожник «Нива» (973,5 тыс. ед.) и ВАЗ 2110 (844,1 тыс. ед.) соответственно.

Далее идут: ВАЗ 2114 (812,7 тыс. ед.), ВАЗ 2105 (650,4 тыс. ед.), ВАЗ 2190 Granta (633,4 тыс. ед.), ВАЗ 2115 (590,5 тыс. ед.) и ВАЗ 2104 (530 тыс. ед.).

Ранее стало известно, что в самое ближайшее время АвтоВАЗ планирует начать в Египте производство рестайлинговой версии Lada Granta.

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