Нью-Дели, , 15:45 — REGNUM Индийская экономика может занять четвёртое место в мире по величине в 2026 году и третье — в 2034 году. Это возможно при успешном проведении реформ, говорится в аналитическом документе, подготовленном Центром экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), базирующимся в Великобритании.

Эксперты напомнили, что в 2019 году Индия обошла по величине экономики Францию и Великобританию и вышла на пятое место. В 2026 году она может обойти Германию, а в 2034 году — Японию, приводит выдержки из аналитического доклада The Economic Times.

Аналитики прогнозируют в ближайшие 15 лет борьбу за третье место между Японией, Германией и Индией, а за первое — между Китаем и США. Индии, однако, нужно не только продолжать реформы, но и делать их более радикальными.

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