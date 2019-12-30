Москва, , 15:42 — REGNUM Вопросы восстановления полноформатного авиасообщения между Москвой и Египтом обсудили главы государств Владимир Путин и Абдельфаттахом Сиси, но более подробной информации о сроках возобновления чартеров пока нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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В АТОР пояснили, что детали переговоров Кремль не раскрывает. Известно только, что «стороны договорились о продолжении контактов».

Египетская сторона в официальном комментарии никак не упомянула факт обсуждения темы о возобновлении чартерных рейсов. По мнению экспертов, это означает, что Россия не изменила своих позиций в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с реформированием министерства туризма власти Египта могут сменить взгляды на пляжный туризм и сделать значительный упор на культурный туризм.

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