Москва, , 10:42 — REGNUM В 2020 год мир вступает в условиях разрушения устоявшейся экономической модели, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, рассказывая о том, каким, по его мнению, будет 2020 год.

«А если модель разрушается, это означает, что очень велика вероятность резких движений. То, что происходит сегодня в США, показывает, что степень конфронтации дошла до предела и договорённости между двумя силами стали невозможны. Эта борьба идёт по всему миру. И в России тоже, только в РФ патриоты у нас российские, а либералы те же самые, что и в США. Разница только в том, что у Трампа либералы высокого уровня — банкиры, которые пишут главные мировые правила. А наши глубоко вторичные, — сказал Хазин. — Эта схватка, скорее всего, в 2020 году перейдёт в открытую форму, потому что победа Трампа на выборах будет означать, что Бреттон-Вудской модели пришёл конец. И если речь идёт о том, что мы разрушаем финансовый глобализм, то в этом случае стандартное решение — это конференция держав — победительниц финансового глобализма. А победители финансового глобализма в этой ситуации — это прежде всего США, Россия и Китай».

Но, как подчеркнул Хазин, это требует чисток в правительстве и в Центральном банке от представителей финансового глобализма.

«Я обращаю ваше внимание на то, что Путин не так давно сказал про чистки, — отметил экономист. — Правда, он сказал, что это плохо и ему это не нравится, но я напоминаю фразу великого вождя и учителя, что есть логика намерений и логика обстоятельств. И я не исключаю, что через несколько месяцев Владимир Владимирович скажет: «Намерения мои были чистки не проводить, но обстоятельства изменились». Во всяком случае то, что он к этой теме обратился, это крайне интересно. И если это так, то в конце года Путин должен предъявить тех людей, которые будут договариваться с командой Трампа и соответственно с командой Си о том, что и как обсуждать на этой новой Ялте. И это не могут быть представители либерального лагеря».