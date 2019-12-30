Москва, , 15:39 — REGNUM

Завершилась регистрация участников во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» — одном из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Более 20 тысяч участников из 85 регионов России будут бороться за звание лучших в индустрии гостеприимства, отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится впервые. За 1,5 месяца мы получили 20 935 регистраций от участников из всех регионов страны, что говорит о высокой востребованности проекта среди россиян. 65,7% участников — женщины, 34,3% — мужчины. Самыми активными стали конкурсанты из Башкортостана, Москвы, Крыма, Мурманской области и Санкт-Петербурга. 38,5% участников заявили наличие управленческого опыта, из них две трети в сфере туризма и гостеприимства. 25,7% работают специалистами в различных областях гостеприимства. На третьем месте по численности — участники из научной и образовательной сферы (9%)», — Алексей Комиссаров.

Рейтинг активности федеральных округов по числу поданных заявок на конкурс: на первом месте — Приволжский (25,20%), на втором — Центральный (17,70%), на третьем — Северо-Западный (15,90%) федеральные округа. Затем следуют Южный (15%), Северо-Кавказский (9,10%), Сибирский (6,70%) округа. Замыкают Дальневосточный (5,20%), и Уральский (5,20%) федеральные округа.

«Основную аудиторию участников конкурса составляет молодежь до 30 лет (включительно), это 33% от общего числа регистраций. Количество участников в возрасте 18 лет — 5,4% от общего числа заявок (1132 человека). Самому опытному участнику 83 года — Майя Шабарова из Санкт-Петербурга является путешественницей с большим стажем и входит в центры серебряных волонтеров Санкт-Петербурга и Пермского края, — сообщил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин, — Среднестатистический участник конкурса — девушка 28−29 лет (67,7% участников), с одним или несколькими высшими образованиями (65% участников), работающая управляющим, менеджером, руководителем службы/направления или креативным директором».

Второй этап конкурса стартовал 20 декабря, в нем участники записывают видеоприглашение. Сделать это необходимо до 23:59 15 января (по московскому времени). Видеоприветствие должно содержать рассказ о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России.

Первые победители второго этапа определились 25 декабря. Они выиграли проживание на двоих в пятизвездочном отеле MRIYA RESORT & SPA, который выступает партнером конкурса.

Запись ролика — обязательное условие допуска к участию в дистанционном этапе конкурса «Мастера гостеприимства». Конкурсантам необходимо снять ролик и разместить в Личном кабинете участника ссылку на видео, выложенного на YouTube. Технические требования для видео опубликованы на сайте конкурса. Участники, которые не выполнят задание в срок, не смогут принять участие в остальных этапах и не будут допущены до дистанционного тестирования.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» состоит из нескольких этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в Иркутске, Салехарде, Самаре, Уфе, Пятигорске, Сочи, Ялте, Калининграде и Московской области. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.

Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.

Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть путевки в пятизвездочный отель MRIYA RESORT & SPA, бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 млн рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру и многое другое.